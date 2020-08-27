Ученые раскрыли причину долголетия японцев 

Руководитель Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии Японии Сеитиро Цуганэ поделился секретом долголетия его соотечественников.

Он рассказал, что граждане страны едят много рыбы и морепродуктов, а также потребляют растительную пищу. Именно это влияет на снижение ряда серьезных заболеваний. Ученый также добавил, что в рационе японцев практически нет сладких напитков, сообщает РИА Новости.

Цуганэ отметил, что бобовые в ферментированном виде препятствуют развитию онкологии в области груди, а также снижают риск образования сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врачи предупредили о смертельной опасности дневного сна. Выяснилось, что длительный дневной сон связан с повышенным на 30 процентов риском смерти от всевозможных причин и на 34 процента большей вероятностью кардиоваскулярных заболеваний.