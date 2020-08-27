Как долго оставаться трезвым

Новый год, свадьба, день рождения, корпоратив — повод выпить найдется всегда. Но далеко не всегда есть возможность целый день после торжества приходить в себя с похмелья. Поэтому бытует мнение, что придумали способы избежать сильного опьянения. Именно об этих методах и расскажет «Рамблер».

Отличным способом оставаться трезвым за столом является прием активированного угля. Он впитает часть спирта и сивушных масел. Несколько таблеток нужно выпить за час до начала застолья. Можно также прибегнуть к помощи «Мезима» или «Фестала» — они помогут нормализовать работу желудка.

Кроме того, во время застолья важно соблюдать несколько простых правил. Например, не смешивать несколько видов алкогольных напитков. Если вы начали с коньяка, продолжайте его пить до финала. По возможности старайтесь каждую рюмку запивать стаканом негазированной воды.

Установлено, что сохранить ясность ума помогает холодный зеленый чай. Пить его нужно вместе с крепкими напитками. Благодаря входящим в его состав антиоксидантам, можно дольше оставаться трезвым.

Разведчики в Финляндии предпочитают с похмелья отправляться в сауну. Но температура при этом не должна быть выше 80 градусов. Всего двух-трех заходов по пять-семь минут будет достаточно, чтобы полностью вывести алкоголь из организма.

Тем временем, спецагенты в Лондоне готовят коктейль «Ойстер». В его состав входят подсолнечное масло, две столовые ложки томатного сока, чайная ложка коньяка и яичный желток. Перед употреблением его солят, перчат и взбалтывают.

А наши разведчики, работающие в Германии, открыли еще один способ справиться с похмельем. Они едят маринованную рыбу, щедро приправленную луком, и запивают все это большим количеством йогурта. Звучит жутко, но помогает безотказно!