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Секретные приемы, которые используют спецагенты, чтобы не пьянеть 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Как долго оставаться трезвым
Фото: Кадр из фильма «Квант милосердия»
Новый год, свадьба, день рождения, корпоратив — повод выпить найдется всегда. Но далеко не всегда есть возможность целый день после торжества приходить в себя с похмелья. Поэтому бытует мнение, что придумали способы избежать сильного опьянения. Именно об этих методах и расскажет «Рамблер».
Отличным способом оставаться трезвым за столом является прием активированного угля. Он впитает часть спирта и сивушных масел. Несколько таблеток нужно выпить за час до начала застолья. Можно также прибегнуть к помощи «Мезима» или «Фестала» — они помогут нормализовать работу желудка.
Кроме того, во время застолья важно соблюдать несколько простых правил. Например, не смешивать несколько видов алкогольных напитков. Если вы начали с коньяка, продолжайте его пить до финала. По возможности старайтесь каждую рюмку запивать стаканом негазированной воды.
Установлено, что сохранить ясность ума помогает холодный зеленый чай. Пить его нужно вместе с крепкими напитками. Благодаря входящим в его состав антиоксидантам, можно дольше оставаться трезвым.
Разведчики в Финляндии предпочитают с похмелья отправляться в сауну. Но температура при этом не должна быть выше 80 градусов. Всего двух-трех заходов по пять-семь минут будет достаточно, чтобы полностью вывести алкоголь из организма.
Тем временем, спецагенты в Лондоне готовят коктейль «Ойстер». В его состав входят подсолнечное масло, две столовые ложки томатного сока, чайная ложка коньяка и яичный желток. Перед употреблением его солят, перчат и взбалтывают.
А наши разведчики, работающие в Германии, открыли еще один способ справиться с похмельем. Они едят маринованную рыбу, щедро приправленную луком, и запивают все это большим количеством йогурта. Звучит жутко, но помогает безотказно!
Видео дня. Как избавиться от головной боли без таблеток
Комментарии 3
ЗОЖ
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