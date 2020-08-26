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Как быстро избавиться от похмелья после шумного застолья 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как быстро избавиться от похмелья
Фото: Кадр из фильма «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок»
Каждый хоть раз сталкивался с такой проблемой как похмелье. Шумные застолья — это, конечно, здорово, но головные боли, тошнота и слабость в руках на утро мало кому доставляют удовольствие. «Рамблер» расскажет, как избавиться от похмелья.

Выспитесь

Как бы банально это ни звучало, но сон прекрасно лечит любой недуг. Зашторьте окна, попросите своих близких не шуметь и не будить вас и, зарывшись в одеяло, хорошенько отоспитесь.

Примите душ

Начните с теплой воды, затем ополоснитесь прохладной (3–5 секунд), но закончить обязательно нужно холодной водой, после чего следует растереться махровым полотенцем. Или же можете полежать 10–15 минут в горячей ванне с несколькими каплями эфирного масла.

Позавтракайте

Чем жирнее будет завтрак, тем лучше. Мясной бульон со свежей зеленью, китайская лапша, яичница с беконом или фасоль с жареной колбасой быстро приведут вас в чувство.

Поешьте сладкого

Из-за большого содержания алкоголя в крови организму не хватает глюкозы, поэтому вы чувствуете слабость. Чтобы восстановить ее баланс и вывести из организма токсины, в течение дня ешьте мед небольшими ложками или любые другие сладости.

Много пейте

Первый признак похмелья — сухость во рту и жажда, поэтому наутро пейте как можно больше чистой воды, вне зависимости от того, хочется вам этого или нет. Она поможет быстрее вывести алкоголь из организма.
И наконец последний совет, который многим может показаться банальным. Чтобы избежать похмелья лучше всего просто-напросто не пить. Но, конечно, ситуации бывают разные, поэтому если вы переборщили, воспользуйтесь нашими советами.
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Комментарии 2
ЗОЖ
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