Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дневной сон назвали смертельно опасным 

Medical Note и ещё 16 2 часа назад
Дневной сон назвали смертельно опасным
Фото: Medical Note
Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае установили, что дневной сон длительностью более одного часа смертельно опасен для человека. Результаты исследования были представлены на Европейском конгрессе кардиологов ESC Congress 2020.
Ученые проанализировали 20 научных работ, в которых изучалась связь между дневным сном, риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и риском смерти от других причин. В общей сложности эксперты изучили данные более 313 тысяч человек, 39% из которых имели привычку спать днем.
Исследование показало, что длительный дневной сон (более 60 минут) на 30% повышает риск смерти от всех причин и на 34% увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время ученые подчеркнули, что дневной сон опасен исключительно для тех людей, которые спят более шести часов в сутки.
В группу риска ученые внесли женщин и лиц пожилого возраста, у них вероятность смерти из-за дневного сна повышалась на 22% и 17% соответственно.
Автор исследования доктор Чже Пан отметил, что люди, которые любят ненадолго вздремнуть днем этим рискам не подвергаются. Более того, сиеста длительностью от 30 до 45 минут может улучшить состояние здоровья у тех, кто плохо спит ночью.
Medical Note: последние новости
Профессор рассказал о напитке, который превращает мужчину в женщину Профессор рассказал о напитке, который превращает мужчину в женщину Назван витамин, подавляющий рак легкого Назван витамин, подавляющий рак легкого Онколог назвал секс профилактикой рака Онколог назвал секс профилактикой рака
Комментарии
ЗОЖ , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перечислены разрушающие печень привычки
Перечислены разрушающие печень привычки
Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Как быстро избавиться от похмелья
Как быстро избавиться от похмелья
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Как моментально удалить занозу
03:55
Как моментально удалить занозу
ЗОЖ Народная медицина
Как очистить печень без помощи врачей
26:08
Как очистить печень без помощи врачей
Болезни и лекарства
Почему в организме образуются тромбы
04:03
Почему в организме образуются тромбы
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение