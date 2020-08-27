Дневной сон назвали смертельно опасным 

Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае установили, что дневной сон длительностью более одного часа смертельно опасен для человека. Результаты исследования были представлены на Европейском конгрессе кардиологов ESC Congress 2020.

Ученые проанализировали 20 научных работ, в которых изучалась связь между дневным сном, риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и риском смерти от других причин. В общей сложности эксперты изучили данные более 313 тысяч человек, 39% из которых имели привычку спать днем.

Исследование показало, что длительный дневной сон (более 60 минут) на 30% повышает риск смерти от всех причин и на 34% увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время ученые подчеркнули, что дневной сон опасен исключительно для тех людей, которые спят более шести часов в сутки.

В группу риска ученые внесли женщин и лиц пожилого возраста, у них вероятность смерти из-за дневного сна повышалась на 22% и 17% соответственно.

Автор исследования доктор Чже Пан отметил, что люди, которые любят ненадолго вздремнуть днем этим рискам не подвергаются. Более того, сиеста длительностью от 30 до 45 минут может улучшить состояние здоровья у тех, кто плохо спит ночью.