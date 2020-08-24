Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину 

Врач Алексей Ковальков объяснил, почему употребление пива категорически запрещают все диетологи. По его словам, в этом спиртом напитке находятся гормоны, по структуре напоминающие женские половые гормоны — эстрогены.
— Не важно, сколько вы выпиваете, одну бутылку или десять. Если вы регулярно употребляете пиво, вы превратитесь в женщину. Пиво содержит фитоэстрогены, наступает импотенция, падает количество тестостерона, все диетологи хором противники пива, — заявил Ковальков.
Врач заявил, что является противником любого алкоголя. Видео интервью опубликовано на YouTube 24 августа.