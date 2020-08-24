Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Назван алкоголь, превращающий мужчину в женщину
Фото: depositphotos.com
Врач Алексей Ковальков объяснил, почему употребление пива категорически запрещают все диетологи. По его словам, в этом спиртом напитке находятся гормоны, по структуре напоминающие женские половые гормоны — эстрогены.

— Не важно, сколько вы выпиваете, одну бутылку или десять. Если вы регулярно употребляете пиво, вы превратитесь в женщину. Пиво содержит фитоэстрогены, наступает импотенция, падает количество тестостерона, все диетологи хором противники пива, — заявил Ковальков.

Врач заявил, что является противником любого алкоголя. Видео интервью опубликовано на YouTube 24 августа.
Видео дня. Кому нельзя делать прививку от COVID
Вечерняя Москва: последние новости
Диетологи перечислили необходимые для здоровья жирные продукты Диетологи перечислили необходимые для здоровья жирные продукты Финские ученые выяснили, как уменьшить симптомы похмелья Финские ученые выяснили, как уменьшить симптомы похмелья Названы главные переносчики коронавирусной инфекции Названы главные переносчики коронавирусной инфекции
ЗОЖ , Алексей Ковальков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перечислены разрушающие печень привычки
Перечислены разрушающие печень привычки
Финны выяснили, как побороть похмелье
Финны выяснили, как побороть похмелье
Популярные лекарства, которые вызывают зависимость
Популярные лекарства, которые вызывают зависимость
Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
06:13
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
ЗОЖ
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
03:18
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
ЗОЖ
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
00:15
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
ЗОЖ Коронавирус
Названа опасность кошачьих царапин
02:52
Названа опасность кошачьих царапин
Болезни и лекарства ЗОЖ
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Создана самая эффективная вакцина от COVID-19
03:24
Создана самая эффективная вакцина от COVID-19
Коронавирус
Как предупредить появление онкологии
03:18
Как предупредить появление онкологии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение