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Раскрыта опасность орехов для некоторых людей 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Раскрыта опасность орехов для некоторых людей
Фото: Lenta.ru
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасность орехов для некоторых людей, а также перечислила самые популярные в России виды. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».
Соломатина подчеркнула, что любые орехи противопоказаны людям, страдающим аллергией, подагрой и проблемами желудочно-кишечного тракта. При похудении допускается съедать пять-десять орехов в день, отмечает врач. При этом суточная норма орехов для человека, не придерживающегося диеты, — 50 граммов.
В список самых распространенных орехов диетолог включила фундук, арахис и грецкий орех. Первое место занял грецкий орех, так как он богат полезными микроэлементами.

«В нем больше всего содержится белка, в арахисе и фундуке он тоже присутствует, но грецкий орех все же рекордсмен»,

— пояснила эксперт.
Грецкий орех, помимо прочего, полезен при анемии и проблемах кровеносных сосудов. Его рекомендуют употреблять при лечении хронических сосудистых болезней.
Фундук, арахис и грецкий орех разрешено есть даже на диете, поскольку у них низкий гликемический индекс и нет углеводов. Содержащиеся в этих продуктах растительные жиры улучшают состояние ногтей, кожи и волос. Самыми калорийными орехами считаются кешью и бразильский орех. Их диетолог советует употреблять с осторожностью.
Ранее Елена Соломатина назвала категорию людей, которой противопоказаны яблоки. Яблоки представляют некоторую опасность для людей, страдающих проблемами с пищеварительным трактом. Эти фрукты не стоит есть тем, кто болеет гастритом или язвой и имеет повышенную кислотность желудка.
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ЗОЖ , Елена Соломатина
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