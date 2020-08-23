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Обнаружены отличия мужского алкоголизма от женского 

Lenta.ru 5 часов назад
Обнаружены отличия мужского алкоголизма от женского
Фото: Lenta.ru
Мужской и женский алкоголизм схожи и имеют одинаковые этапы развития, но есть и ряд отличий. Об этом пишет «Медикфорум» со ссылкой на наркологов.
Как пояснили специалисты, у женщин заболевание развивается быстрее. Если мужчины становятся алкоголиками за 10-15 лет, то у женщин период усугубления болезни занимает всего от трех до пяти лет.
В то же время в ситуации с лечением обнаружена обратная ситуация. Так, женщинам необходимо больше времени, чтобы побороть зависимость от спиртного. Кроме того, женский пол более склонен к осознанию проблемы и обращению к специалистам, а мужчины намного реже обращаются за помощью к специалистам.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла безопасное количество пива в день. По ее словам, допустимая суточная норма пенного напитка не должна превышать 300 миллилитров. Специалист отметила, что пиво очень важно заедать полноценной едой, желательно, не жирной и не соленой. Она подчеркнула, что при злоупотреблении любителям пива грозит лишний вес, инсулинорезистентность, алкоголизм и сахарный диабет второго типа, возможно образование атеросклеротических бляшек.
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ЗОЖ , Елена Соломатина
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