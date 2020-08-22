Перечислены разрушающие печень привычки 

Разрушению печени способствует не только алкоголь. Так, ученые перечислили три привычки, из-за которых может пострадать этот внутренний орган. Об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на ученых.

Прежде всего, к циррозу печени может привести неправильное употребление фруктов. В них содержится много фруктозы, которая способствует отложению жиров. Во-вторых, на печень может негативно повлиять малоподвижный образ жизни.

Наконец, проблема может крыться в лекарствах. Именно в печени происходит расщепление препаратов. Если после приема таблеток появляется усталость и боль в верхней части живота, эксперты советуют отказаться от препарата и проконсультироваться с врачом.

Как уточнили специалисты, печень контролирует гормональные баланс, метаболизм белков, жиров и сахара, а также выводит токсины из организма. При этом на нее может повлиять не только цирроз, но и ожирение — накопление излишков жира вокруг органа.