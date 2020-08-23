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Что нельзя пить в бане, чтоб не навредить организму 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что категорически нельзя пить в бане
Фото: depositphotos.com
Русская баня пользуется огромной популярностью уже много веков. Оно и неудивительно, ведь что может быть лучше и полезнее парной с холодными дубовыми вениками. Но во время посещения бани важно помнить о соблюдении водного баланса. «Рамблер» расскажет, что пить, чтобы не навредить организму.
Лучший напиток для восполнения потерянной в парной жидкости — чай, так как он обладает восстанавливающими и способствующими расслаблению свойствами. Подойдет абсолютно любой сорт, выбирайте, исходя из личных предпочтений.
Важно правильно пить чай в бане. Во-первых, напиток должен быть теплым или горячим. Во-вторых, из чашки следует отпивать маленькими глотками. В обратном случае вы снизите благотворное влияние парной на ваш организм.
Если чай вам надоел, можете заменить его минеральной водой, клюквенным морсом или настой из шиповника. Они утолят жажду, укрепят здоровье и помогут остыть.
С тем, что же можно пить, теперь все понятно. Осталось разобраться, что категорически нельзя употреблять в бане.
Прежде всего, это, конечно, алкогольные напитки, в том числе пиво, так как, попадая в организм при повышенной температуре воздуха, они резко расширяют сосуды, а затем так же быстро сужают их. Из-за этого велик риск возникновения аритмии, инфарктов и инсультов.
Вам также стоит позабыть о кофе и кофеиносодержащих напитках. Они пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему, что также, как и в случае с алкоголем, может привести к необратимым последствиям.
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