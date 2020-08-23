Что категорически нельзя пить в бане

Русская баня пользуется огромной популярностью уже много веков. Оно и неудивительно, ведь что может быть лучше и полезнее парной с холодными дубовыми вениками. Но во время посещения бани важно помнить о соблюдении водного баланса. «Рамблер» расскажет, что пить, чтобы не навредить организму.

Лучший напиток для восполнения потерянной в парной жидкости — чай, так как он обладает восстанавливающими и способствующими расслаблению свойствами. Подойдет абсолютно любой сорт, выбирайте, исходя из личных предпочтений.

Важно правильно пить чай в бане. Во-первых, напиток должен быть теплым или горячим. Во-вторых, из чашки следует отпивать маленькими глотками. В обратном случае вы снизите благотворное влияние парной на ваш организм.

Если чай вам надоел, можете заменить его минеральной водой, клюквенным морсом или настой из шиповника. Они утолят жажду, укрепят здоровье и помогут остыть.

С тем, что же можно пить, теперь все понятно. Осталось разобраться, что категорически нельзя употреблять в бане.

Прежде всего, это, конечно, алкогольные напитки, в том числе пиво, так как, попадая в организм при повышенной температуре воздуха, они резко расширяют сосуды, а затем так же быстро сужают их. Из-за этого велик риск возникновения аритмии, инфарктов и инсультов.