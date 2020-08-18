Продукты, повышающие уровень тестостерона 

Тестостерон нужен любому организму, как мужскому, так женскому. Однако превышение количества этого гормона чревато серьезными последствиями. Мы расскажем, какие продукты повышают уровень тестостерона.

Имбирь

Эта специя обладает специфическим и жгучим привкусом, однако отрицать ее пользу бессмысленно. Врачи часто рекомендуют употреблять имбирь в период сезонных заболеваний, чтобы улучшить показатели организма. Однако имбирь не только оказывает профилактику вирусных заболеваний, но еще и поднимает уровень тестостерона в организме. Имбирь можно добавлять как в холодные, так и в горячие блюда, а также делать из него напиток.

Чили и сельдерей

Между этими продуктами нет ничего общего, помимо феромонов, которые входят в их состав. Эти продукты повышают количество тестостерона в крови, поэтому их обязательно нужно употреблять мужчинам.

Авокадо и брокколи.

Эти продукты не имеют ничего общего, кроме зеленого оттенка. Однако они полезны для мужского здоровья. Брокколи богат витамином С, который благотворно влияет на ток крови. Авокадо содержит жирные кислоты, фолиевую кислоту и витамины группы В. Такой состав повышает уровень тестостерона, а также улучшает сердечный ритм.

Инжир

Он богат железом, калием и антиоксидантами, которые налаживают уровень тестостерона в крови.

Клюква

Она ускоряет синтез половых гормонов, поскольку богата витаминами С и В.