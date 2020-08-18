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Развеян миф о вреде жирных продуктов 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Развеян миф о вреде жирных продуктов
Фото: Lenta.ru
Испанские врачи-диетологи развеяли популярный миф о том, что желающим похудеть людям нужно отказаться от жирных продуктов, так как они вредят фигуре. Ее слова приводит газета La Vanguardia.
Диетологи назвали пять жирных и калорийных продуктов, полезных для человеческого организма. Специалист Наталья Кальве включила в список куриные яйца, насыщенные необходимыми жирами, белками и витаминами. Также она отметила пользу орехов, которые посоветовала употреблять на завтрак.
Авокадо, по словам диетолога Даниэля Урсуа, — питательный продукт, содержащий полезные для сердца жиры. Лосось, несмотря на высокую жирность и калорийность, также благоприятно влияет на работу сердца, отмечает врач Нурия Монфулледа.
Испанский врач Мигель Лопес Морено призывает и вовсе не считать съеденные калории, а следить за количеством питательных веществ в пище.
Диетологи также опровергли заблуждение о пользе растительного молока. По их мнению, люди напрасно отказываются от молочных напитков в пользу растительных. В молочных продуктах или яйцах присутствуют насыщенные жиры, которые полезны для человека.
Ранее ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян заявила, что не существуют абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов, как нет и эталонного рациона. Она подчеркнула, что питание нужно подбирать в зависимости от параметров здоровья.
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ЗОЖ , Мигель
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