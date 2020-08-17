Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый вредный для почек продукт 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Назван самый вредный для почек продукт
Фото: Lenta.ru
Врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала самый вредный для почек продукт.
«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль», — заявила она. Врач заметила, что россияне чрезмерно употребляют соль в том числе из-за фастфуда и полуфабрикатов, гастрономических продуктов, в которых присутствует много соли.
Она добавила, что болезненных симптомов при проблемах с почками зачастую нет, поэтому люди попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Однако иногда есть такие симптомы, когда заболевание протекает субклинически.

«Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть артериальная гипертензия», — заявила специалист.

Она добавила, что для здоровья почек также необходимо придерживаться ЗОЖ.
Видео дня. Как быстро избавиться от отеков
Последние новости
Появилась новая версия возникновения коронавируса Появилась новая версия возникновения коронавируса На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей Путин снова поговорил с Лукашенко Путин снова поговорил с Лукашенко
ЗОЖ , Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Микробная бомба
Микробная бомба
Риск заражения COVID-19 связали с резус-фактором
Риск заражения COVID-19 связали с резус-фактором
Первичные симптомы деменции
Первичные симптомы деменции
Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг
Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
03:51
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как остановить кровотечение домашними средствами
04:09
Как остановить кровотечение домашними средствами
ЗОЖ Народная медицина
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
05:29
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
Болезни и лекарства
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
11:39
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
Болезни и лекарства
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
00:55
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
00:33
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
Новости
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение