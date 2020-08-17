Назван самый вредный для почек продукт 

Врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала самый вредный для почек продукт.

«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль», — заявила она. Врач заметила, что россияне чрезмерно употребляют соль в том числе из-за фастфуда и полуфабрикатов, гастрономических продуктов, в которых присутствует много соли.

Она добавила, что болезненных симптомов при проблемах с почками зачастую нет, поэтому люди попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Однако иногда есть такие симптомы, когда заболевание протекает субклинически.

«Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть артериальная гипертензия», — заявила специалист.

Она добавила, что для здоровья почек также необходимо придерживаться ЗОЖ.