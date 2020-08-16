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Ученые обнаружили вызывающие рак средства гигиены 

Волгоградская правда 6 часов назад
Ученые обнаружили вызывающие рак средства гигиены
Фото: Depositphotos
Некоторые средства бытовой химии и средства личной гигиены могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, в том числе диабета, ожирения и даже рака.
Американские ученые составили список из 45 опасных веществ, которые входят в состав гигиенических средств. Туда, например, вошли соединения из группы перфторалкильных и полифторалкильных (PFAS) и полибромированных дифениловых эфиров (PBDE).
Эти вещества могут провоцировать бесплодие, возникновение проблем с щитовидной железой, а также развитие некоторых видов онкологии, в том числе рака молочной железы и яичников. Кроме того, указанные соединения приводят к диабету, ожирению, проблемам с сердцем и задержке интеллектуального развития.
Зубные нитки, содержащих PFAS и PBDE, использовать опасно, предупреждают ученые.

— В щетине возникают микротрещины, где накапливается антибиотик триклозан. Его иногда добавляют в зубные пасты, так как он защищает десны от воспаления. Однако в больших количествах это вещество способствует гормональным нарушениям,

— цитирует исследователей издание «РИА Новости».
Кроме того, в щетинках также может задерживаться ионол. Это содержится в отбеливающих зубных пастах, но в больших количествах может значительно повышать риск развития онкологии.
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ЗОЖ , РИА Новости
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