Ученые обнаружили вызывающие рак средства гигиены 

Некоторые средства бытовой химии и средства личной гигиены могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, в том числе диабета, ожирения и даже рака.

Американские ученые составили список из 45 опасных веществ, которые входят в состав гигиенических средств. Туда, например, вошли соединения из группы перфторалкильных и полифторалкильных (PFAS) и полибромированных дифениловых эфиров (PBDE).

Эти вещества могут провоцировать бесплодие, возникновение проблем с щитовидной железой, а также развитие некоторых видов онкологии, в том числе рака молочной железы и яичников. Кроме того, указанные соединения приводят к диабету, ожирению, проблемам с сердцем и задержке интеллектуального развития.

Зубные нитки, содержащих PFAS и PBDE, использовать опасно, предупреждают ученые.

— В щетине возникают микротрещины, где накапливается антибиотик триклозан. Его иногда добавляют в зубные пасты, так как он защищает десны от воспаления. Однако в больших количествах это вещество способствует гормональным нарушениям,

— цитирует исследователей издание «РИА Новости».

Кроме того, в щетинках также может задерживаться ионол. Это содержится в отбеливающих зубных пастах, но в больших количествах может значительно повышать риск развития онкологии.