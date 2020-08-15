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Мясников рассказал, как избавиться от целлюлита 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Мясников рассказал, как избавиться от целлюлита
Фото: Lenta.ru
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, ответил на вопрос зрительницы о том, как избавиться от целлюлита.
В эфире авторской программы на канале «Россия 1» он констатировал, что сделать это невозможно. Выпуск опубликован на YouTube.

«На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует», — сказал доктор и добавил, что единственный ответ на вопрос о том, как избавиться от «апельсиновой корки», — это никак.

Мясников подчеркнул, что то, что в обиходе считают целлюлитом, на самом деле является нормой. В медицине же словом целлюлит называют острое воспаление подкожного жира, симптомами которого являются высокая температура, отек, покраснение кожи и гной.

«Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет», — порассуждал врач.

Он обратил внимание на то, что целлюлит возникает от генетической предрасположенности, и призвал женщин не комплексовать.
Ранее в августе Мясников назвал способ снизить риск аллергии в будущем. По его мнению, «прививкой от аллергии» может быть общения с животными. Врач подчеркнул, что в некоторых странах с этой целью детей целыми классами специально возят на фермы, и призвал родителей не душить в детях любовь к животным.
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ЗОЖ , Новости , Александр Мясников
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