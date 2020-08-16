Можно ли пить пиво в жару на самом деле 

В жаркие летние дни нередко можно увидеть людей, которые ходят по городу с бутылкой пива или берут на пляж запасы спиртного. Почему даже слабоалкогольные напитки в жару — это существенный вред здоровью? Об этом сейчас и расскажет «Рамблер».

Алкоголь действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. Поэтому из-за пива или сидра организм теряет больше воды, чем мы потребили. Обезвоживание никуда не девается, однако интоксикация алкоголем усиливается.

Также, из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что алкоголь согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже горячий, и желаемого охлаждения не наступает. Зато может сильно упасть давление и возникнуть ощущение усталости и слабости.

В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий и натрий. Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может существенно упасть и даже вызвать головокружение. Людям, у которых больное сердце, категорически нельзя пить в жаркую погоду.

Поэтому в жаркую погоду лучше пить напитки, содержащие электролиты: компот, морс, лимонад — или даже теплый чай.