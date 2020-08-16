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Можно ли пить пиво в жару на самом деле 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Можно ли пить пиво в жару на самом деле
Фото: depositphotos.com
В жаркие летние дни нередко можно увидеть людей, которые ходят по городу с бутылкой пива или берут на пляж запасы спиртного. Почему даже слабоалкогольные напитки в жару — это существенный вред здоровью? Об этом сейчас и расскажет «Рамблер».
Алкоголь действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. Поэтому из-за пива или сидра организм теряет больше воды, чем мы потребили. Обезвоживание никуда не девается, однако интоксикация алкоголем усиливается.
Также, из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что алкоголь согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже горячий, и желаемого охлаждения не наступает. Зато может сильно упасть давление и возникнуть ощущение усталости и слабости.
В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий и натрий. Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может существенно упасть и даже вызвать головокружение. Людям, у которых больное сердце, категорически нельзя пить в жаркую погоду.
Поэтому в жаркую погоду лучше пить напитки, содержащие электролиты: компот, морс, лимонад — или даже теплый чай.
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