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Чем на самом деле опасны мучные изделия 

Александра Нечаева 3 часа назад
Чем на самом деле опасны мучные изделия
Фото: Depositphotos
О том, что мучные изделия не слишком полезны для здоровья, слышали все, наверно, с детских лет. Но суть вреда не только в том, что бесконтрольное их употребление может привести к набору веса. Есть и другие моменты, о которых расскажет «Рамблер».
Во-первых, наш мозг реагирует на белки пшеничной муки весьма своеобразно: рецепторы опиатов мозга воспринимают их определенным образом, вызывая аппетит и усиливая тягу к простым сахарам.
Не менее уязвима к изделиям из муки и поджелудочная железа. Для того, чтобы полностью усвоить глюкозу из мучных продуктов, она должна выделить большое количество инсулина. Это в конечном счете может привести к диабету и нарушению всех обменных процессов в организме.
Опасны продукты из муки и для кишечника. Дело в том, что в пшенице довольно большое содержание белка под названием глиадин, который, в свою очередь, вызывает переизбыток производства белка зонулина. Зонулин же способен пробивать щели в оболочке стенок кишечника, вследствие чего частицы пищи могут проникнуть сквозь нее. Как результат — пищевая аллергия и хронические воспаления.
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