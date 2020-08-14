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Развеян миф о вреде сухого вина 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Развеян миф о вреде вина
Фото: Lenta.ru
Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов развеял распространенный миф о том, что сухое вино вредит желудку. Его слова приводит газета «Аргументы и Факты».
Эксперт подчеркнул, что неправильно говорить о том, что определенные продукты и напитки агрессивно воздействуют на желудок. По его словам, любые напитки и пища лишь ослабляют кислотность.

«Это непреложный факт. И его нужно вспоминать каждый раз, когда вы будете заранее морщиться при виде бокала с сухим вином», — отметил он.

Изжога происходит из-за заброса кислоты в пищевод, где среда близка к нейтральной.

«Согласно современным данным, в развитии язвенной болезни роль кислой пищи несущественна», — уточнил Буеверов.

Исследования доказывают, что кислотность сухих вин сильно преувеличена. В частности, в сухом вине она в десять раз ниже, чем в газированных напитках, где ее маскируют большим количеством сахара.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла безопасное количество пива в день. По ее словам, допустимая суточная норма пенного напитка не должна превышать 300 миллилитров. Она отметила, что умеренное употребление пива может принести пользу: оно улучшает обменные процессы в организме и помогает усваивать пищу.
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ЗОЖ , Елена Соломатина , Аргументы и Факты
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