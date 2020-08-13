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Почему нам нужно чаще сидеть на корточках и как это помогает организму 

Мира Маркина 12 часов назад
Почему нужно чаще сидеть на корточках
Фото: depositphotos.com
Из-за надуманных стереотипов в какой-то момент сидеть на корточках стало зазорно. А между тем врачи убеждены, — эта поза способна укрепить здоровье. Как именно? Расскажет "Рамблер".
В книге "Мышцы и меридианы. Манипуляция формой" остеопат из Новой Зеландии Филип Бич рассказывает об архетипических позах. Медик обращает внимание на то, что существует ряд первичных положений, которые принимали наши предки еще два с половиной миллиона лет назад. И эти положения крайне полезно принимать и нам в современном мире.
Теорию Бича подтверждает физиотерапевт Бахрам Джэм:

"Всё сводится к простому принципу «используй или потеряешь». В каждом нашем суставе есть синовиальная жидкость. Она как смазка, которая питает хрящи. Чтобы жидкость вырабатывалась, нужны две вещи: движение и сжатие. Если сустав не двигается в полном диапазоне, например, тазобедренные и коленные суставы никогда не сгибаются больше чем на 90 градусов, организм считает, что его не используют — и перестаёт производить синовиальную жидкость".

Говоря простым языком, если вы хотите сохранить подвижность суставов и их гибкость как можно дольше, чаще сгибайте колени по полной — например, садитесь на корточки. Согласно исследованием, такая поза помимо прочего укрепляет перистальтику кишечника:
Группа врачей из Бразилии и США провела исследование и выяснила, что гибкость, сила мышц и умение балансировать крайне важны для здоровой и долгой жизни. Медики попросили добровольцев сесть на пол, а после подняться любым удобным способом. Специалисты наблюдали за пациентам в возрасте от 51 года до 80 лет и установили: у тех, кто встает без труда, вероятная продолжительность жизни на три года больше, чем у тех, кто не может встать без опоры.
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ЗОЖ
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