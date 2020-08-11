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Как пиво влияет на суставы и кости 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Как пиво влияет на суставы и кости
Фото: depositphotos.com
В современном обществе пиво не ассоциируется со здоровым напитком. Однако, вопреки распространенному мнению, умеренное регулярное употребление этого напитка пойдет на пользу организму, а почему — расскажет «Рамблер».
Специалисты Берлинского университета провели исследование, в ходе которого им удалось выяснить, что некоторые компоненты натурального пива защищают кости от ломкости. Оказалось, что производные ячменя могут уберечь от развития остеопороза, который, в свою очередь, поражает опорно-двигательный аппарат, увеличивает риск переломов и способствует разрушению зубной эмали даже в молодом возрасте.
Также в сортах ячменя, которые используются для приготовления пива, был обнаружен кремний. Этот элемент помогает организму вырабатывать коллаген, который является одним из главных составляющий «строительного» материала костей и суставов.
Кстати, содержание кремния в светлом пиве значительно выше, чем в темном.
Немецкие специалисты, в свою очередь, утверждают, что литр хорошего светлого пива в неделю поможет сгладить женщинам возрастные гормональные изменения за счет содержащихся в нем фитоэстрогенов. А вот мужчинам в возрасте после 45 лет, напротив, стоит пить пива поменьше — опять же из-за фитоэстрогенов, которые снижают выработку мужского гормона тестостерона.
Но при всех своих полезных свойствах чрезмерное потребление пива даст обратный эффект, так как поспособствует вымыванию кальция и полезных микроэлементов из костных структур, что нежелательно при артрозе. Поэтому не стоит пить этот напиток в неограниченном количестве.
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