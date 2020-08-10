Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кардиолог назвал допустимую суточную дозу алкоголя 

Вечерняя Москва и ещё 3 5 часов назад
Кардиолог назвал допустимую суточную дозу алкоголя
Фото: Вечерняя Москва
Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал, в каком количестве допустимо употреблять алкогольные напитки, чтобы нанести минимальный вред здоровью сердечно-сосудистой системы.
Как отметил эксперт, кардиологи являются одними из немногих представителей медицинского сообщества, которые рекомендуют прием малых доз алкоголя, поскольку считают его средством замедления развития атеросклероза.
При этом считается, что допустимо ежедневно употреблять 32 грамма чистого спирта для женщины и 36 граммов чистого спирта для мужчин. В зависимости от употребляемого алкоголя это может быть 70 граммов в сутки крепких 40-градусных напитков или 220-240 миллилитров сухого вина.
Все дозы, превышающие указанные значения, негативно влияют не только на печень, но и на сердечно-сосудистую систему, отметил Иванов.
Врач также подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва», что пиво является не лучшим выбором для мужчин, поскольку помимо высокой калорийности отличается содержанием высокого уровня эстрогенов — женских половых гормонов, которые уменьшают количество тестостерона у мужчин.
Видео дня. Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
Вечерняя Москва: последние новости
Диетолог объяснила, почему вегетарианец может постареть раньше мясоеда Диетолог объяснила, почему вегетарианец может постареть раньше мясоеда Врач назвал опасность долгого использования одноразовых линз Врач назвал опасность долгого использования одноразовых линз Мясников объяснил, какой обморок говорит о проблемах с сердцем Мясников объяснил, какой обморок говорит о проблемах с сердцем
Комментарии
ЗОЖ , Сергей Иванов , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки на лице, выдающие алкоголика
Признаки на лице, выдающие алкоголика
В чем разница между пьянством и алкоголизмом
В чем разница между пьянством и алкоголизмом
Кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Врач назвал фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Врач назвал фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
06:06
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
ЗОЖ
Чума смертельно поразила китайцев
00:37
Чума смертельно поразила китайцев
Болезни и лекарства
Как быстро избавиться от отечности лица
06:09
Как быстро избавиться от отечности лица
ЗОЖ
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Что делать, если стреляет в ухе
03:20
Что делать, если стреляет в ухе
Народная медицина
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
01:14
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как убрать отложения солей на шее
01:40
Как убрать отложения солей на шее
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение