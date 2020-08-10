Кардиолог назвал допустимую суточную дозу алкоголя 

Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал, в каком количестве допустимо употреблять алкогольные напитки, чтобы нанести минимальный вред здоровью сердечно-сосудистой системы.

Как отметил эксперт, кардиологи являются одними из немногих представителей медицинского сообщества, которые рекомендуют прием малых доз алкоголя, поскольку считают его средством замедления развития атеросклероза.

При этом считается, что допустимо ежедневно употреблять 32 грамма чистого спирта для женщины и 36 граммов чистого спирта для мужчин. В зависимости от употребляемого алкоголя это может быть 70 граммов в сутки крепких 40-градусных напитков или 220-240 миллилитров сухого вина.

Все дозы, превышающие указанные значения, негативно влияют не только на печень, но и на сердечно-сосудистую систему, отметил Иванов.

Врач также подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва», что пиво является не лучшим выбором для мужчин, поскольку помимо высокой калорийности отличается содержанием высокого уровня эстрогенов — женских половых гормонов, которые уменьшают количество тестостерона у мужчин.