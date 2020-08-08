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Россиянам назвали опасность одноразовых линз 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Россиянам назвали опасность одноразовых линз
Фото: Lenta.ru
Россиянам напомнили, что при неправильном использовании одноразовых линз есть риски «намозолить» глаза — их структура повреждается, что ведет к болезненным состояниям. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заведующего офтальмологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 столичного департамента здравоохранения, профессора Алексея Егорова.
Врач назвал простые правила, позволяющие не подвергать глаза опасности: необходимо снимать линзы перед сном и регулярно их менять. В противном случае может развиться эрозия роговицы, которую придется лечить у офтальмолога.

«При длительном использовании контактная линза вызывает изменения со стороны переднего отрезка глаза. Очень отдаленно это можно сравнить с мозолями на ногах, но только по эффекту, а не проявлению. С самим глазом также происходят изменения на клеточном уровне: в роговицу прорастают сосуды»,

— отметил Егоров.
Ранее британские врачи вытащили из глаза пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять. Женщина, носившая линзы в течение 35 лет, рассказала, что списывала постоянный зуд на возраст и сухость в глазах.
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