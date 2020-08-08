Можно ли плавать при болях в спине

Плавание советуют как профилактику эмоционального выгорания, так и при болях в спине. Потому что вода успокаивает и дарит ощущение невесомости. Стоит отметить, что врачи назначают плавание на этапе реабилитационного периода, когда основную проблему уже купировали. "Рамблер" разобрался в вопросе подробнее.

Резкие движения

Обычно, когда мы приходим на водоем (или в бассейн) с кем-то, то в какой-то момент начинаем "баловаться". Кто-то пытается плавать на перегонки, топить друг друга и прочее. Наиболее опасны в этом случае резкие движения. В воде тело находится в состоянии невесомости, и резкое движение по ощущениям резким казаться не будет. Негативные последствия проявят себя гораздо позже.

Температура воды

Купание в водоёмах с температурой воды ниже 24 градусов может привести к обострению заболеваний, которые обычно лечатся при помощи таблеток. Купание в естественных водоёмах могут быть опасны по причине переохлождения. Мышцы дополнительно напрягаются и в итоге болезнь протекает более тяжело.

Неправильное положение тела

Когда вы плаваете, важно следить, чтобы голова не торчала из-под воды. Профессиональные пловцы плавают в очках и смотрят либо вниз, либо в бок и прерываются на вдохи и выдохи. Только в таком положении позвоночник находится в ровном состоянии. Еще без вреда можно плавать на спине. Типичная поза для "пляжного" купания, к сожалению, пользы не принесет.

Также специалисты советуют не избегать зарядки, так как плавание — это спорт, который может как улучшить ваше физическое состояние, так и навредить.