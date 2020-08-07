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Что будет с телом, если перестать носить нижнее белье 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Что будет с телом, если перестать носить белье
Фото: depositphotos.com
Каждый человек хотя бы раз задумывался над тем, что будет, если не носить нижнее белье. Его все равно не видно под одеждой, поэтому осуждающих взглядов точно не будет. При этом, белье сильно влияет на гигиену и здоровье кожи. "Рамблер" рассказывает, что будет, если не носить нижнее белье.

Раздражение кожи

Нижнее белье спасает нежную кожу органов от трения одежды. Из-за того, что человек откажется от нижнего белья, он может получить раздражение кожи на чувствительных участках тела. Это чревато покраснением кожи, шелушением, зудом и другими неприятными ощущениями. Кроме того, повышенная потливость летом приведет к еще большему трению из-за чего появляются мозоли и потертости.

Бактерии

Если ваша одежда, которая соприкасается с кожей, не стерильна, то существует высокий риск размножений бактерий. Как известно, они быстрее появляются в теплой и влажной среде, которой может стать кожа. Так, без нижнего белья можно получить различные инфекционные заболевания. Кроме того, если вы не тщательно следите за гигиеной в течение дня, грязь будет способствовать появлению бактерий.

Травмы

Вы удивитесь, но нижнее белье у женщин и мужчин защищает кожу от травм. В большинстве случаев на одежде присутствуют молнии, пуговицы и застежки, которые при невнимательном обращении могут травмировать кожу. Так как нижнее белье создает дополнительный слой ткани, оно защищает от болевых ощущений.

Когда можно не носить нижнее белье

Врачи уверены, что в повседневной жизни без нижнего белья обойтись нельзя, но, если человеку хочется почувствовать свободу, то можно отказаться от белья ночью. При этом все равно необходимо защитить органы и кожу пижамой. В некоторых случаях эксперты считают это полезным, поэтому, если вы хотите поэкспериментировать, начинайте с того, чтобы спать без белья.
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