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Почему нельзя есть, но нужно пить перед сдачей крови 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Как правильно сдавать кровь на анализы
Фото: depositphotos.com
Сдача крови является неотъемлемой частью нашей жизни. Это первое, что проверяют врачи, когда мы заболеваем. Но почему мы всегда сдаем кровь натощак? Об этом расскажет «Рамблер».
Главная причина — искажение результата анализа. То есть, он не будет соответствовать реальному состоянию вашего здоровья. Возможны как прямое влияние на результаты теста за счет всасывания компонентов пищи, так и косвенное — сдвиги уровня гормонов в ответ на прием пищи, мутность пробы, связанная с повышенным содержанием жировых частиц в крови.
В идеале промежуток между последним приемом пищи и сдачей анализа крови должен быть не менее 6—8 часов, то есть ужинать надо не позднее 18—19 часов, чтобы утром сдать анализ. Ужин должен быть щадящим и малокалорийным. Категорически запрещено есть следующие продукты:
  • пиво,
  • орехи,
  • сало,
  • копчености,
  • солености,
  • семечки,
  • морепродукты в большом количестве.
Непосредственно утром, перед сдачей анализа, нельзя завтракать и пить любые жидкости— кофе, чай, соки, газированная вода. Можно, вернее даже нужно, пить только негазированную воду, иначе обезвоживание приведет к сгущению крови.
Тем не менее, в этом правиле есть исключения. В ряде экстренных клинических ситуаций, общий анализ крови или базовые биохимические тесты необходимо сделать в срочном порядке — их просто-напросто нельзя откладывать на следующий день. Такие тесты могут быть выполнены не натощак и в любое время суток по указанию врача. В таком случае очень важно рассказать специалисту, что вы ели и пили в последние часы, чтобы это учитывалось при определении реакции крови и расшифровке анализа.
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