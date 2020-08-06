Как правильно сдавать кровь на анализы

Сдача крови является неотъемлемой частью нашей жизни. Это первое, что проверяют врачи, когда мы заболеваем. Но почему мы всегда сдаем кровь натощак? Об этом расскажет «Рамблер».

Главная причина — искажение результата анализа. То есть, он не будет соответствовать реальному состоянию вашего здоровья. Возможны как прямое влияние на результаты теста за счет всасывания компонентов пищи, так и косвенное — сдвиги уровня гормонов в ответ на прием пищи, мутность пробы, связанная с повышенным содержанием жировых частиц в крови.

пиво,

орехи,

сало,

копчености,

солености,

семечки,

морепродукты в большом количестве. В идеале промежуток между последним приемом пищи и сдачей анализа крови должен быть не менее 6—8 часов, то есть ужинать надо не позднее 18—19 часов, чтобы утром сдать анализ. Ужин должен быть щадящим и малокалорийным. Категорически запрещено есть следующие продукты:

Непосредственно утром, перед сдачей анализа, нельзя завтракать и пить любые жидкости— кофе, чай, соки, газированная вода. Можно, вернее даже нужно, пить только негазированную воду, иначе обезвоживание приведет к сгущению крови.

Тем не менее, в этом правиле есть исключения. В ряде экстренных клинических ситуаций, общий анализ крови или базовые биохимические тесты необходимо сделать в срочном порядке — их просто-напросто нельзя откладывать на следующий день. Такие тесты могут быть выполнены не натощак и в любое время суток по указанию врача. В таком случае очень важно рассказать специалисту, что вы ели и пили в последние часы, чтобы это учитывалось при определении реакции крови и расшифровке анализа.