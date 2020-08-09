В чем польза горячей воды с лимоном

Многие предпочитают пить по утрам чай или кофе. Но существует более полезный вариант — горячая вода с лимоном. «Рамблер» расскажет, что произойдет с организмом, если на протяжении двух месяцев ежедневно потреблять этот напиток.

Прежде всего, давайте разберемся, как правильно его готовить. Налейте в кружку горячей воды — важно, чтобы вода немного остыла после кипячения, а затем добавьте несколько долек лимона или лимонного сока — по вкусу.

Какую пользу приносит горячая вода с лимоном:

Способствует снижению веса

Вода с лимоном содержит волокна пектина, которые, в свою очередь, уменьшают чувство голода.

Очищает организм

Ни для кого не секрет, что в организме накапливается множество токсинов. Лимонный сок помогает избавиться от них за счет того, что ускоряет работу печени.

Снимает воспаления

Когда в организме происходят воспалительные процессы, кислотно-щелочной уровень резко повышается. Лимонный сок регулирует его баланс, тем самым снижая воспаление.

Укрепляет иммунитет

Горячая вода с лимоном полезна для здоровья лимфатической системы. Не будем также забывать о том, что цитрус богат витамином С. Эти факторы способствуют укреплению иммунитета и помогают избежать простудных заболеваний.

Улучшает здоровье зубов

Лимонная вода предотвращает риск развития заболеваний зубов и десен. В случае если у вас уже есть проблемы, этот напиток поможет справиться с воспалением в полости рта. А также придаст дыханию свежесть.

Укрепляет хрящевую ткань

Вода с лимоном способствует образованию и укреплению хрящевой ткани. Это необходимо для нормальной работы опорно-двигательного аппарата.

Положительно влияет на эмоциональное состояние

Запах лимона повышает настроение, помогая избавиться от негативных эмоций, волнения и депрессии. Что, в свою очередь, повышает уровень работоспособности и избавляет от усталости.

Первые результаты станут заметны через два месяца ежедневного потребления горячего напитка. Поэтому не забывайте каждое утро начинать со стакана воды с лимоном. Вы удивитесь, как изменится ваше самочувствие в кротчайшие сроки!