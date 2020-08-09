В чем польза горячей воды с лимоном

Многие предпочитают пить по утрам чай или кофе. Но существует более полезный вариант — горячая вода с лимоном. «Рамблер» расскажет, что произойдет с организмом, если на протяжении двух месяцев ежедневно потреблять этот напиток.
Прежде всего, давайте разберемся, как правильно его готовить. Налейте в кружку горячей воды — важно, чтобы вода немного остыла после кипячения, а затем добавьте несколько долек лимона или лимонного сока — по вкусу.
Какую пользу приносит горячая вода с лимоном:
Способствует снижению веса
Вода с лимоном содержит волокна пектина, которые, в свою очередь, уменьшают чувство голода.
Очищает организм
Ни для кого не секрет, что в организме накапливается множество токсинов. Лимонный сок помогает избавиться от них за счет того, что ускоряет работу печени.
Снимает воспаления
Когда в организме происходят воспалительные процессы, кислотно-щелочной уровень резко повышается. Лимонный сок регулирует его баланс, тем самым снижая воспаление.
Укрепляет иммунитет
Горячая вода с лимоном полезна для здоровья лимфатической системы. Не будем также забывать о том, что цитрус богат витамином С. Эти факторы способствуют укреплению иммунитета и помогают избежать простудных заболеваний.
Улучшает здоровье зубов
Лимонная вода предотвращает риск развития заболеваний зубов и десен. В случае если у вас уже есть проблемы, этот напиток поможет справиться с воспалением в полости рта. А также придаст дыханию свежесть.
Укрепляет хрящевую ткань
Вода с лимоном способствует образованию и укреплению хрящевой ткани. Это необходимо для нормальной работы опорно-двигательного аппарата.
Положительно влияет на эмоциональное состояние
Запах лимона повышает настроение, помогая избавиться от негативных эмоций, волнения и депрессии. Что, в свою очередь, повышает уровень работоспособности и избавляет от усталости.
Первые результаты станут заметны через два месяца ежедневного потребления горячего напитка. Поэтому не забывайте каждое утро начинать со стакана воды с лимоном. Вы удивитесь, как изменится ваше самочувствие в кротчайшие сроки!