Назван способ снизить холестерин без лекарств

Для поддержания сердечного здоровья, которое напрямую зависит от уровня холестерина необходимо не пропускать завтрак, обед и ужин.

Чтобы снизить уровень холестерина в крови рекомендуется сократить потребление сливочного масла и добавить в рацион рыбий жир, овсяные отруби, цитрусовые и чеснок, заявила врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова

Помимо этого, не рекомендуется злоупотреблять жирным мясом и различными субпродуктами, так как почки, сердце и мозги содержат большое количество холестерина. В то же время в яйцах, в которых его содержание достаточно высокое, есть важный для организма лецитин, который позволяет холестерину не задерживаться в крови и доставляться напрямую в органы и ткани, которые в нем нуждаются, поэтому употреблять их можно регулярно.

«Можно съесть одно яйцо, 12 граммов сливочного масла или 80 граммов телячьей печени»,

— отметила Молчанова в комментарии сайту «Комсомольской правды».

Врач напомнила, что для поддержания сердечного здоровья, которое напрямую зависит от уровня холестерина необходимо не пропускать завтрак и обязательно ужинать, а также перекусывать незадолго до обеда и полдничать.