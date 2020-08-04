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Назван простой способ снизить холестерин без лекарств 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
Назван способ снизить холестерин без лекарств
Фото: ТК «Звезда»
Для поддержания сердечного здоровья, которое напрямую зависит от уровня холестерина необходимо не пропускать завтрак, обед и ужин.
Чтобы снизить уровень холестерина в крови рекомендуется сократить потребление сливочного масла и добавить в рацион рыбий жир, овсяные отруби, цитрусовые и чеснок, заявила врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова.
Помимо этого, не рекомендуется злоупотреблять жирным мясом и различными субпродуктами, так как почки, сердце и мозги содержат большое количество холестерина. В то же время в яйцах, в которых его содержание достаточно высокое, есть важный для организма лецитин, который позволяет холестерину не задерживаться в крови и доставляться напрямую в органы и ткани, которые в нем нуждаются, поэтому употреблять их можно регулярно.

«Можно съесть одно яйцо, 12 граммов сливочного масла или 80 граммов телячьей печени»,

— отметила Молчанова в комментарии сайту «Комсомольской правды».
Врач напомнила, что для поддержания сердечного здоровья, которое напрямую зависит от уровня холестерина необходимо не пропускать завтрак и обязательно ужинать, а также перекусывать незадолго до обеда и полдничать.
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Комментарии
ЗОЖ , Новости , Ольга Молчанова , Комсомольская правда
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