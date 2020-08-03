Как выйти из запоя в домашних условиях 

Сначала разберемся в терминологии. Запой — это многодневное злоупотребление спиртными напитками, которое возникает из-за тяги к алкоголю вообще и сопровождается тревогой, бессонницей, а иногда и агрессией. Это отличает его от обычного похмельного синдрома после череды праздников, например, новогодних.

«Рамблер» расскажет, как в домашних условиях выйти из этого состояния.

Для запоя не нужен повод, ведь он только следствие патологической потребности в спиртных напитках. Перед запоем человек начинает без повода злиться, теряет интерес к происходящему, замыкается в себе. Период длится от нескольких дней до пары недель, но иногда и дольше. Затем человек приходит в себя и на некоторое время становится прежним. Но не стоит обманываться — болезнь (а алкогольная зависимость таковой и является) никуда не ушла, а просто затаилась до следующего запоя. Однако лечение — это длительный процесс, требующий психологических и медицинских усилий и сознательного желания покончить с вредной привычкой.

Самое тяжелое последствие запоя — абстинентный синдром, который начинается после 6 часов воздержания от спиртного. Его симптомы — сильная головная боль, тошнота, повышенная температура. Через сутки добавляются судороги, резкое повышение давления, аритмия сердца, рвота и даже потеря сознания. Самое страшное проявление абстиненции — галлюцинации. Разумеется, в случае таких симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Однако если абстиненция ограничилась первичными признаками, то следующие советы помогут выйти из запоя без медиков.

Прежде всего, нужно пить как можно больше жидкости — это поможет быстрее вывести токсины из организма и восполнит недостаток влаги, ведь алкоголь обезвоживает. Лучше всего подходят чай, морс, сок и обычная питьевая вода без газа. Также можно принять несколько таблеток активированного угля.

Что касается питания, то стоит ограничиться нежирным бульоном и кисломолочными продуктами.

Беспричинную тревогу и бессонницу лучше всего лечить простейшими успокоительными — например, экстрактом валерианы или настойкой пустырника.

Также будет нелишним принимать комплексы с витаминами В1, В2 и В6, так как при многодневном алкогольном отравлении организм испытывает недостаток именно в этой группе витаминов.

А вот контрастный душ и спортивные упражнения опасны, они лишь создадут дополнительную нагрузку на уже ослабленные сосуды и сердце.

Помните, что выход из запоя — лишь первый шаг, а алкогольную зависимость необходимо лечить комплексно и с привлечением медиков.