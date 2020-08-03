Негативный образ соли сформирован давно и прочно. Но мало кто действительно задумывался над тем, чем именно маленькие белые гранулы могут навредить организму. «Рамблер» расскажет, почему же нельзя потреблять много соли.

Прежде всего, стоит разобраться, из чего состоит соль, и зачем она нужна организму. Маленькие белые гранулы представляют собой совокупность атомов натрия и хлора. Особое значение в работе организма имеет именно натрий.

Без натрия жизнь была бы просто невозможной. Это вещество поддерживает баланс жидкости между кровью и тканями, также оно участвует в мышечных сокращениях и передаче нервных импульсов. Но если в организме повышается уровень натрия, могут начаться серьезные проблемы.

Во-первых, чрезмерное содержание натрия затрудняет работу почек по его выведению. Во-вторых, чем больше человек потребляет соли, тем больше он склонен к риску повышенного кровяного давления. Это существенно повышает риск заболеваний сердца и даже инфаркта. И, в-третьих, соленая пища увеличивает риск развития рака желудка.

Рекомендуемая норма потребления соли — 1 чайная ложка в сутки. Многие потребляют в день в 2 и более раз больше этого вещества. Проблема кроется в том, что около 70% соли, которую вы съедаете за день, содержится в готовых продуктах, приобретаемых в магазине.

Лидеры по содержанию соли: бекон, ветчина, копчености и колбасы;

многие сыры (кроме некоторых — например моцареллы);

консервированные оливки;

консервированные овощи;

соленая и копченая рыба;

соевый соус и горчица.

Таким образом, чтобы снизить количество потребляемой соли, вам нужно внимательно выбирать продукты питания. Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам, мясу и крупам, сведя к минимуму потребление разнообразных специй.