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Врач рассказал об опасности купания в фонтанах

Газета.Ruиещё 19
8 часов назад
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В преддверии Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) врач московской городской поликлиники N109 Яков Сандаков рассказал об опасностях купания в фонтанах. О этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Купание в фонтанах может привести к различным инфекционным заболеваниям, которые распространяются животными и птицами, отметил Сандаков. В частности, существует опасность заражения энтеровирусной инфекцией, церкариозом, лямблиозом, лептоспирозом, гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллезом, эшерихиозом и брюшным тифом, а также к другим болезням.
Кроме того, в фонтанах могут находиться насосы, трубы, приборы подсветки и электропроводка, напомнил врач. Он добавил, что существует риск получить травму, если данные элементы повреждены.
День ВДВ в России отмечается 2 августа.
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ЗОЖ,АГН "Москва"
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