В преддверии Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) врач московской городской поликлиники N109 Яков Сандаков рассказал об опасностях купания в фонтанах. О этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Купание в фонтанах может привести к различным инфекционным заболеваниям, которые распространяются животными и птицами, отметил Сандаков. В частности, существует опасность заражения энтеровирусной инфекцией, церкариозом, лямблиозом, лептоспирозом, гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллезом, эшерихиозом и брюшным тифом, а также к другим болезням.

Кроме того, в фонтанах могут находиться насосы, трубы, приборы подсветки и электропроводка, напомнил врач. Он добавил, что существует риск получить травму, если данные элементы повреждены.