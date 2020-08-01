Купание в фонтанах может привести к различным инфекционным заболеваниям, которые распространяются животными и птицами, отметил Сандаков. В частности, существует опасность заражения энтеровирусной инфекцией, церкариозом, лямблиозом, лептоспирозом, гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллезом, эшерихиозом и брюшным тифом, а также к другим болезням.
Кроме того, в фонтанах могут находиться насосы, трубы, приборы подсветки и электропроводка, напомнил врач. Он добавил, что существует риск получить травму, если данные элементы повреждены.