Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему мороженое может вызывать головную боль 

Умная 5 часов назад
Почему мороженое может вызывать головную боль
Фото: Умная
Один из самых вкусных десертов в истории человечества — без сомнения мороженое. Многие вообще готовы поглощать прохладную сладость буквально килограммами и многие же знакомы со специфическим ощущением неприятной головной боли после переедания мороженым. У этого феномена есть даже специальное название — «заморозка мозга» и вызвано оно действительно этим холодным десертом, точнее, поглощением его в больших количествах.
Феномен был интересен с медицинской точки зрения ещё с конца XIX века, но только в 1988 году получил признание Международного общества исследования головной боли. На форуме Экспериментальной биологии 2012, проходившем в Сан-Франциско, группа исследователей объяснила происхождение подобной головной боли. Причина заключается в том, что резкое переохлаждение рта и гортани при употреблении мороженого вызывает очень быстрый приток крови к передней артерии головного мозга, которая располагается в непосредственной близости от нёба. Таким образом резкий приток вызывает головную боль специфического характера.
Был проведён интересный эксперимент. 13 добровольцев должны были пить ледяную воду через трубочку, стараясь направить струйку на нёбо. Каждый из них через определённое время подавал сигнал о том, что чувствует неприятные ощущения в голове. Таким образом и была установлена прямая связь между холодным продуктом и «заморозкой мозга». Поскольку человеческий череп является закрытой структурой, быстрое движение крови в артерии серьёзно провоцирует повышение внутричерепного давления. Для его компенсации мозг может расширять свои сосуды, что и ощущается человеком как боль в голове.
Мацит Селекер, невролог из Турции, в 2004 году проводи исследования мигреней. Он просил пациентов ненадолго приложить к нёбу кубик льда и в результате более чем у половины исследуемых быстро разболелась голова. Аналогичное исследование проводил невролог из Тайваня Жон Лин Фух, который тоже определил связь между резким охлаждение нёба и внезапными головными болями специфического характера. Он проводил исследования на своих пациентах подросткового возраста.
Интересен тот факт, что в отличие от головных болей с другими причинами, «заморозка мозга» проходит буквально через несколько секунд после прекращения охлаждения нёба. Кстати, это ещё раз подтверждает специфику подобной головной боли, ведь она вызвана не существующими проблемами, а просто является реакцией на раздражитель. Это может каждый проверить самостоятельно — если долго есть мороженое и заболит голова, прекращение еды полностью избавит от неприятных ощущений практически сразу. После прекращения охлаждения нёба, прекращается спазм передней артерии, после чего вся система переходит в стабильное состояние. Впрочем, даже такая боль никак не мешает любителям мороженого поглощать свой любимый продукт в огромных количествах.
Видео дня. Онколог рассказал, как защититься от меланомы
Умная: последние новости
Волосы на груди мужчины: о чем они могут «рассказать» Волосы на груди мужчины: о чем они могут «рассказать» Почему дыхание ртом вредно для здоровья Почему дыхание ртом вредно для здоровья Ночная миоклония: почему у некоторых людей дергаться ноги при засыпании Ночная миоклония: почему у некоторых людей дергаться ноги при засыпании
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
Что поможет вылечить хозяйственное мыло
Что поможет вылечить хозяйственное мыло
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
12 рентген-снимков, которые шокировали врачей
12 рентген-снимков, которые шокировали врачей
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение