Почему мороженое может вызывать головную боль 

Один из самых вкусных десертов в истории человечества — без сомнения мороженое. Многие вообще готовы поглощать прохладную сладость буквально килограммами и многие же знакомы со специфическим ощущением неприятной головной боли после переедания мороженым. У этого феномена есть даже специальное название — «заморозка мозга» и вызвано оно действительно этим холодным десертом, точнее, поглощением его в больших количествах.

Феномен был интересен с медицинской точки зрения ещё с конца XIX века, но только в 1988 году получил признание Международного общества исследования головной боли. На форуме Экспериментальной биологии 2012, проходившем в Сан-Франциско, группа исследователей объяснила происхождение подобной головной боли. Причина заключается в том, что резкое переохлаждение рта и гортани при употреблении мороженого вызывает очень быстрый приток крови к передней артерии головного мозга, которая располагается в непосредственной близости от нёба. Таким образом резкий приток вызывает головную боль специфического характера.

Был проведён интересный эксперимент. 13 добровольцев должны были пить ледяную воду через трубочку, стараясь направить струйку на нёбо. Каждый из них через определённое время подавал сигнал о том, что чувствует неприятные ощущения в голове. Таким образом и была установлена прямая связь между холодным продуктом и «заморозкой мозга». Поскольку человеческий череп является закрытой структурой, быстрое движение крови в артерии серьёзно провоцирует повышение внутричерепного давления. Для его компенсации мозг может расширять свои сосуды, что и ощущается человеком как боль в голове.

Мацит Селекер, невролог из Турции, в 2004 году проводи исследования мигреней. Он просил пациентов ненадолго приложить к нёбу кубик льда и в результате более чем у половины исследуемых быстро разболелась голова. Аналогичное исследование проводил невролог из Тайваня Жон Лин Фух, который тоже определил связь между резким охлаждение нёба и внезапными головными болями специфического характера. Он проводил исследования на своих пациентах подросткового возраста.

Интересен тот факт, что в отличие от головных болей с другими причинами, «заморозка мозга» проходит буквально через несколько секунд после прекращения охлаждения нёба. Кстати, это ещё раз подтверждает специфику подобной головной боли, ведь она вызвана не существующими проблемами, а просто является реакцией на раздражитель. Это может каждый проверить самостоятельно — если долго есть мороженое и заболит голова, прекращение еды полностью избавит от неприятных ощущений практически сразу. После прекращения охлаждения нёба, прекращается спазм передней артерии, после чего вся система переходит в стабильное состояние. Впрочем, даже такая боль никак не мешает любителям мороженого поглощать свой любимый продукт в огромных количествах.