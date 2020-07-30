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Продукты, потребление которых может привести к слабоумию 

Александра Нечаева 7 часов назад
Продукты, которые могут привести к слабоумию
Фото: Depositphotos
Вы вряд ли сразу почувствуете какие-то изменения, даже если едите эти продукты довольно часто. Их негативное влияние на работу мозга проявляется с течением времени. «Рамблер» рассказывает, какие продукты могут привести к плачевным последствиям.

Алкоголь

Всем давно известно, что спиртные напитки разрушают мозг и могут стать отправной точкой на пути ко встрече с деменцией.

Выпечка, кондитерские изделия, простые углеводы

В печенье, пирожных и других «маленьких радостях», как известно, мало полезного. Но их опасность кроется не только в том, что употребление сладостей и выпечки ведет к лишнему весу. Также в них много трансжиров, которые в итоге ухудшают ток крови в организме, а следовательно, негативно влияют на питание головного мозга. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, эти вещества разрушают клеточные структуры мозга, провоцируя нарушение памяти, ухудшение внимания и слабоумие.

Соль

Любовь к солененькому чревата риском возникновения гипертонии и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, избыток соли, согласно исследованиям, провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Сладкие напитки

Даже сладкие фруктовые соки опасны для головного мозга, поскольку сахар, содержащийся в них, провоцирует опасные процессы в организме. А ежедневное употребление сладкой газированной воды, по мнению ученых, во много раз повышает риск деменции.
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