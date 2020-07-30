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Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару 

РИА Новости и ещё 1 36 минут назад
Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару
Фото: РИА Новости
Вице-президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Людмила Хомич перечислила напитки, которые лучше всего утоляют жажду в жару.
В список вошли овощные и фруктовые соки, которые, по ее словам, содержат комплекс питательных веществ и способны поддержать организм.
В течение дня специалист посоветовала пить лечебно-столовые минеральные воды.

"Минеральные воды богаты неорганическим солями — натрия, калия, кальция, магния. Их употребление, согласно исследованиям, не только поддерживает в жару солевой баланс, но и благотворно влияет на обмен веществ, состояние почек и плотность костной ткани", — сказала она в комментарии "Российской газете".

Восполнить потерю солей в жаркую погоду помогут изотонические напитки, напомнила Хомич. Она отметила, что производители часто добавляют в них функциональные компоненты, которые повышают выносливость и работоспособность.
Эксперт также рекомендовала летом всегда носить с собой бутылку воды. При этом минимальное суточное потребление жидкости должно варьироваться от двух до трех литров, заключила она.
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Комментарии
ЗОЖ , "Российская газета"
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