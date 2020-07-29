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Россиянам назвали лучшее время для безопасного загара 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Названо лучшее время для безопасного загара
Фото: Lenta.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какое время лучше выбрать для безопасного загара, отдыхая на курортах. Об этом сообщает ТАСС.
По словам синоптика, солнечные ванны лучше всего принимать до 11 часов утра и после 14 часов дня, когда солнце менее агрессивно, а индекс ультрафиолетового излучения наименее опасен. В пик жары — полуденные часы — лучше спрятаться в тень, чтобы защитить кожу от ультрафиолета.
Ранее хирург-онколог Константин Титов объяснил россиянам опасность загара. По его словам, после нахождения на солнце кожа проходит через стадию термического ожога, что ведет к потере ее эластичности, преждевременному старению, пигментным пятнам и сухости.
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ЗОЖ , Новости , Константин Титов , Роман Вильфанд
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