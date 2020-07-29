Названо лучшее время для безопасного загара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какое время лучше выбрать для безопасного загара, отдыхая на курортах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, солнечные ванны лучше всего принимать до 11 часов утра и после 14 часов дня, когда солнце менее агрессивно, а индекс ультрафиолетового излучения наименее опасен. В пик жары — полуденные часы — лучше спрятаться в тень, чтобы защитить кожу от ультрафиолета.