Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученый оценил опасность магнитных бурь для человека 

РИА Новости 8 часов назад
Ученый оценил опасность магнитных бурь для человека
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Профессор Московской медицинской академии, председатель Московского городского Научного общества терапевтов Павел Воробьев развеял миф об опасности магнитных бурь.

"Я никогда не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на людей. Это скорее из области фантастики",

— сказал специалист в комментарии телеканалу "Звезда".
Он пояснил, что публикации о плохой переносимости магнитных бурь людьми с некоторыми хроническими заболеваниями не носят научного характера.
Ранее во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС предупредили, что на Земле 28 и 29 июля пройдет мощная геомагнитная буря.
Видео дня. Как быстро проверить здоровье с помощью йода
Последние новости
Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
ЗОЖ , Павел Воробьев , МЧС , ТК "Звезда" , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких случаях жировик может быть опасен
В каких случаях жировик может быть опасен
Почему мы высовываем ногу из-под одеяла
Почему мы высовываем ногу из-под одеяла
Врач назвал первые симптомы психоза
Врач назвал первые симптомы психоза
Чем так опасна болезнь «священного огня»
Чем так опасна болезнь «священного огня»
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
02:21
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
ЗОЖ
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
01:14
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
Коронавирус
Как будет проходить вакцинация от COVID
00:51
Как будет проходить вакцинация от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение