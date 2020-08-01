5 продуктов, которые спасут мужчину в постели 

Немногие знают об этом, но порой, чтобы настроиться на нужную волну перед половым актом, мужчине следует съесть всего несколько продуктов. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Бананы

Витамин B и калий, которых в бананах сполна, крайне необходимы для производства спермы, поэтому отказывать себе в этих фруктах не стоит.

Оливки

Даже если вы равнодушны к оливкам, употребление нескольких штук за ужином усилит в организме выработку необходимых для секса гормонов. В первую очередь — серотонина.

Имбирь

Как спасались мужчины с проблемами в постели до изобретения виагры? Ели имбирь! Этот корнеплод как нельзя лучше стимулирует прилив крови к области гениталий.

Авокадо

В авокадо содержится фенилэтиламин — вещество, способствующее романтическому настроению как у мужчин, так и у женщин.

Перец чили

Жгучий перец отвечает за выработку эндорфинов — гормонов счастья. А их во время занятия любовью много не бывает.