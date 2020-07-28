Почему мы высовываем ногу из-под одеяла 

Снять одеяло полностью — холодно, оставить — жарко. Поэтому перед тем, как уснуть, многие достают из-под него одну ногу. Привычка, которой никто не придает особого значения, оказывается, имеет научное объяснение. Какое — в материале "Рамблера".

Специалисты выяснили, что дело в температуре тела, которая напрямую связана со сном. Днем она выше, чем вечером. Это увеличивает нашу энергию и позволяет думать и действовать быстрее. Перед тем, как мы засыпаем, температура тела снижается и достигает самого низкого уровня в глубокой стадии сна. Мозг воспринимает это как сигнал, что организму пора спать.

По этой причине эксперты советуют перед тем, как ложиться в кровать, принимать теплую ванну. Когда человек выходит из нее, имитируется естественное понижение температуры. Из-за этого появляется сонливость. Соответственно, мы быстрее засыпаем.

Во всем этом процессе важную роль играют ноги, а точнее — ступни. Они выступают регулятором температуры тела. Ноги, в отличие от других частей тела, обладают уникальной сосудистой структурой, которая способствует охлаждению организма. Кроме того, сохранять прохладу помогает и то, что на ступнях нет волос.

Таким образом, высовывая одну ногу из-под одеяла, мы помогаем телу охладиться и быстрее заснуть.