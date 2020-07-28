Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему мы высовываем ногу из-под одеяла 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Почему мы высовываем ногу из-под одеяла
Фото: depositphotos.com
Снять одеяло полностью — холодно, оставить — жарко. Поэтому перед тем, как уснуть, многие достают из-под него одну ногу. Привычка, которой никто не придает особого значения, оказывается, имеет научное объяснение. Какое — в материале "Рамблера".
Специалисты выяснили, что дело в температуре тела, которая напрямую связана со сном. Днем она выше, чем вечером. Это увеличивает нашу энергию и позволяет думать и действовать быстрее. Перед тем, как мы засыпаем, температура тела снижается и достигает самого низкого уровня в глубокой стадии сна. Мозг воспринимает это как сигнал, что организму пора спать.
По этой причине эксперты советуют перед тем, как ложиться в кровать, принимать теплую ванну. Когда человек выходит из нее, имитируется естественное понижение температуры. Из-за этого появляется сонливость. Соответственно, мы быстрее засыпаем.
Во всем этом процессе важную роль играют ноги, а точнее — ступни. Они выступают регулятором температуры тела. Ноги, в отличие от других частей тела, обладают уникальной сосудистой структурой, которая способствует охлаждению организма. Кроме того, сохранять прохладу помогает и то, что на ступнях нет волос.
Таким образом, высовывая одну ногу из-под одеяла, мы помогаем телу охладиться и быстрее заснуть.
Видео дня. Как быстро проверить здоровье с помощью йода
Комментарии 4
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переболевшие COVID-19 говорят о непроходящих симптомах
Переболевшие COVID-19 говорят о непроходящих симптомах
О каких болезнях сигнализирует жажда
О каких болезнях сигнализирует жажда
В России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса
В России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
02:21
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
ЗОЖ
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
01:14
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
Коронавирус
Как будет проходить вакцинация от COVID
00:51
Как будет проходить вакцинация от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение