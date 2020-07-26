Проктолог рассказала о полезном простом гарнире

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова объяснила, почему не стоит отказываться от блюд с картофелем.

«Меня часто спрашивают, можно ли есть картофель. Можно. Но, конечно, не 5 раз в день, и не на ночь, так как он достаточно калориен. В остальном продукт полезен, так как в его кожуре много клетчатки, незаменимой для пищеварения.

Также в продукте содержится много калия (больше, чем в грибах или бананах), который нужен для работы сердца. Еще фосфор, магний, кальций, натрий, железо, цинк, много витамина С (больше, чем в черной смородине) и витамины группы В»,

— рассказала врач.

Аккуратнее с продуктом нужно быть людям с сахарным диабетом. И стоит запомнить: нельзя есть картофель зеленого цвета из-за присутствия в нем яда соланина.

Самый простой, вкусный и полезный способ приготовить картофель — это запечь целые картофелины в кожуре на костре. Так разрушится меньше витаминов, и останется калий и больше клетчатки, отметила доктор.

Если боитесь потолстеть «на картофеле», то соблюдайте размер порций и готовьте продукт соответствующим способом. Меньше всего калорий у картофеля, сваренного в мундире — 66 ккал.

Если же его очистить от кожуры и отварить — получите 75 ккал. Картофель, запеченный в кожуре, «подарит» 80 ккал. А вот жареная картошка — это почти 200 ккал на 100 граммов.