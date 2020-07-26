Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам рассказали о вреде хлеба и колбасы 

Lenta.ru и ещё 5 6 часов назад
Россиянам рассказали о вреде хлеба и колбасы
Фото: Lenta.ru
Россиян призвали употреблять меньше соли, сократив количество хлеба, колбасы и домашней консервации в рационе. Соответствующие рекомендации дал руководитель научного направления «Оптимальное питание ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин в беседе с «Российской газетой».
Как рассказал Батурин, в среднем россияне потребляют 12 граммов соли на человека в день, тогда как рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом норма составляет всего пять граммов.
Одним из главных источников соли, по словам специалиста, является хлеб — съедая 300 граммов мучных изделий, человек получает те самые пять граммов, которые являются его ежедневным максимумом, и дальнейшее потребление становится вредным для организма.
Также, добавил эксперт, большое количество соли содержится в колбасах и домашних заготовках — квашеной капусте и соленых огурцах. Потому их тоже следует употреблять в пищу в ограниченных количествах.
Избыточное потребление соли, сахара, насыщенных жиров и трансизомеров может привести к ожирению, диабету, а также к развитию сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и остеопороза, отметил специалист.
Ранее эксперты Роскачества дали россиянам советы по выбору полезного хлеба. Покупателей призвали обращать внимание на хлебобулочные изделия из нетрадиционных видов муки, а также те, в которых есть различные семена — к примеру, в льняных содержится альфа-линолевая кислота Омега-3 и достаточно много клетчатки.
Видео дня. Как быстро избавиться от торчащего живота
Последние новости
Зеленский позвонил Путину Зеленский позвонил Путину Врач напомнил о способах отличить грипп от коронавируса Врач напомнил о способах отличить грипп от коронавируса Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске
Комментарии
ЗОЖ , Новости , Александр Батурин , Минздрав РФ , ВОЗ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван снижающий холестерин алкоголь
Назван снижающий холестерин алкоголь
Выяснилось, кому не нужна прививка от коронавируса
Выяснилось, кому не нужна прививка от коронавируса
Врач назвал главные признаки больной печени
Врач назвал главные признаки больной печени
Названы основные предвестники болезни Альцгеймера
Названы основные предвестники болезни Альцгеймера
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
06:02
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
Коронавирус
Как быстро избавиться от торчащего живота
02:45
Как быстро избавиться от торчащего живота
ЗОЖ
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
02:32
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
ЗОЖ
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
01:53
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
01:16
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
Болезни и лекарства
Найдено лучшее средство от коронавируса
00:57
Найдено лучшее средство от коронавируса
Коронавирус
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение