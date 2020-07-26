Россиянам рассказали о вреде хлеба и колбасы 

Россиян призвали употреблять меньше соли, сократив количество хлеба, колбасы и домашней консервации в рационе. Соответствующие рекомендации дал руководитель научного направления «Оптимальное питание ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин в беседе с «Российской газетой».

Как рассказал Батурин, в среднем россияне потребляют 12 граммов соли на человека в день, тогда как рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения Минздравом норма составляет всего пять граммов.

Одним из главных источников соли, по словам специалиста, является хлеб — съедая 300 граммов мучных изделий, человек получает те самые пять граммов, которые являются его ежедневным максимумом, и дальнейшее потребление становится вредным для организма.

Также, добавил эксперт, большое количество соли содержится в колбасах и домашних заготовках — квашеной капусте и соленых огурцах. Потому их тоже следует употреблять в пищу в ограниченных количествах.

Избыточное потребление соли, сахара, насыщенных жиров и трансизомеров может привести к ожирению, диабету, а также к развитию сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и остеопороза, отметил специалист.

Ранее эксперты Роскачества дали россиянам советы по выбору полезного хлеба. Покупателей призвали обращать внимание на хлебобулочные изделия из нетрадиционных видов муки, а также те, в которых есть различные семена — к примеру, в льняных содержится альфа-линолевая кислота Омега-3 и достаточно много клетчатки.