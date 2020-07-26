Мясников раскрыл главные показатели здоровья человека

Телеведущий и российский врач Александр Мясников , более известный как доктор Мясников, раскрыл четыре главных показателя здоровья человека. Об этом в воскресенье, 26 июля, он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает «Московский комсомолец».

Прежде всего Мясников отметил, что нужно контролировать артериальное давление. Затем смотреть за уровнем холестерина в крови и также следить за показателями сахара. Помимо этого, он рассказал, что не стоит игнорировать изменения в объемах талии.

По словам доктора, все это — «смертельный квартет» показателей, благодаря которым человек может понять, что имеет склонность к онкологическим, сердечным и остальным распространенным заболеваниям.

«Важнейшие факторы, на которые каждый человек должен обращать внимание»,

— заявил Мясников.

Врач объяснил, что смотреть за весом менее важно, чем контролировать параметры талии. Он назвал нормальные значения для женщин и для мужчин — 88 и 102 сантиметра соответственно. Если показатели начинают превышать положенные нормы, то стоит обратиться к врачам, так как организм пребывает в опасности.

Мясников посоветовал изменить или скорректировать питание, если у человека стали появляться такие проблемы. Кроме того, не менее 500 граммов от нормы еды должны составлять фрукты и овощи, считает он.

Ранее сообщалось, что Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании в России. По его словам, уровень образования и так «упал ниже критической отметки». Кроме того, школьники в учебных заведениях приобретают навык общения со сверстниками.

«Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет»,

— заявил врач.