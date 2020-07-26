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Доктор Мясников раскрыл главные показатели здоровья человека 

Lenta.ru и ещё 19 4 часа назад
Мясников раскрыл главные показатели здоровья человека
Фото: Lenta.ru
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскрыл четыре главных показателя здоровья человека. Об этом в воскресенье, 26 июля, он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает «Московский комсомолец».
Прежде всего Мясников отметил, что нужно контролировать артериальное давление. Затем смотреть за уровнем холестерина в крови и также следить за показателями сахара. Помимо этого, он рассказал, что не стоит игнорировать изменения в объемах талии.
По словам доктора, все это — «смертельный квартет» показателей, благодаря которым человек может понять, что имеет склонность к онкологическим, сердечным и остальным распространенным заболеваниям.
«Важнейшие факторы, на которые каждый человек должен обращать внимание»,
— заявил Мясников.
Врач объяснил, что смотреть за весом менее важно, чем контролировать параметры талии. Он назвал нормальные значения для женщин и для мужчин — 88 и 102 сантиметра соответственно. Если показатели начинают превышать положенные нормы, то стоит обратиться к врачам, так как организм пребывает в опасности.
Мясников посоветовал изменить или скорректировать питание, если у человека стали появляться такие проблемы. Кроме того, не менее 500 граммов от нормы еды должны составлять фрукты и овощи, считает он.
Ранее сообщалось, что Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании в России. По его словам, уровень образования и так «упал ниже критической отметки». Кроме того, школьники в учебных заведениях приобретают навык общения со сверстниками.
«Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет»,
— заявил врач.
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Комментарии
ЗОЖ , Александр Мясников , Московский комсомолец
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