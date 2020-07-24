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Врач дал советы отправляющимся за границу россиянам 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Врач дал советы отправляющимся за границу россиянам
Фото: Lenta.ru
Российский врач дал советы россиянам, отправляющимся за границу после возобновления международного авиасообщения. Своими рекомендациями профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн поделился с радиостанцией «Говорит Москва».
Профессор призвал россиян по возможности воздержаться от путешествий во время пандемии и продолжать вести «умеренный образ жизни» — но в случае, если они все же решат полететь отдыхать, не забывать о мерах профилактики.
«Для начала будут полеты только в страны, где эпидемия незначительна или снижается. Правда, в Великобритании эпидемия давала наибольший процент летальности. В Турции существенно снижается заболеваемость, а в Танзании эпидемии практически нет», — пояснил он, призвав туристов носить в маску в самолетах, даже при длительных перелетах.
Также, отметил врач, маску необходимо носить в толпе и при большом скоплении людей в помещении. А вот на свежем воздухе, где можно соблюдать дистанцирование, от нее можно отказаться.
«Полезно пользоваться дезинфицирующим раствором, чтобы время от времени протирать руки», — добавил Анатолий Альшнейн.
24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь. Ими оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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Комментарии
ЗОЖ , Другое , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Радиостанция "Говорит Москва"
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