Врач дал советы отправляющимся за границу россиянам 

Российский врач дал советы россиянам, отправляющимся за границу после возобновления международного авиасообщения. Своими рекомендациями профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

Профессор призвал россиян по возможности воздержаться от путешествий во время пандемии и продолжать вести «умеренный образ жизни» — но в случае, если они все же решат полететь отдыхать, не забывать о мерах профилактики.

«Для начала будут полеты только в страны, где эпидемия незначительна или снижается. Правда, в Великобритании эпидемия давала наибольший процент летальности. В Турции существенно снижается заболеваемость, а в Танзании эпидемии практически нет», — пояснил он, призвав туристов носить в маску в самолетах, даже при длительных перелетах.

Также, отметил врач, маску необходимо носить в толпе и при большом скоплении людей в помещении. А вот на свежем воздухе, где можно соблюдать дистанцирование, от нее можно отказаться.

«Полезно пользоваться дезинфицирующим раствором, чтобы время от времени протирать руки», — добавил Анатолий Альшнейн.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.