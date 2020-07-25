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Врач и телеведущий Александр Мясников поделился с россиянами советом хорошего сна. Об этом он рассказал подписчикам своего Telegram-канала.

«Если вы не можете заснуть — съешьте конфетку. Любую!»,

— написал Мясников.

Он добавил, что такой способ поможет даже тем, кто не любит сладкое.

Ранее «Профиль» писал о «золотом» напитке, способном вылечить бессонницу. Специалисты советуют выпивать перед сном стакан горячего молока с добавлением ложки куркумы. Такой способ поможет расслабиться и быстрее заснуть.