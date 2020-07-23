Эксперт: ожирению чаще подвержены люди старше 40 лет

Диетолог Марина Макиша в комментарии "Звезде" перечислила несколько причин ожирения.
Среди основных специалист назвала:
- сахарный диабет;
- малоподвижный образ жизни;
- употребление высококалорийных продуктов.
Эксперт рассказала, что больше всего ожирению подвержены люди старше 40 лет, где доля людей с лишним весом может достигать сорока процентов.
Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что около 60 процентов россиян имеют избыточную массу тела, а 25 процентов вовсе страдают ожирением. Он предупредил, что лишний вес может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний.