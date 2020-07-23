Эксперт: ожирению чаще подвержены люди старше 40 лет

Диетолог Марина Макиша в комментарии "Звезде" перечислила несколько причин ожирения.

Среди основных специалист назвала:

сахарный диабет;

малоподвижный образ жизни;

употребление высококалорийных продуктов.

Эксперт рассказала, что больше всего ожирению подвержены люди старше 40 лет, где доля людей с лишним весом может достигать сорока процентов.