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Эксперт: ожирению подвержены люди старше 40 лет 

РИА Новости и ещё 2 36 минут назад
Эксперт: ожирению чаще подвержены люди старше 40 лет
Фото: Depositphotos
Диетолог Марина Макиша в комментарии "Звезде" перечислила несколько причин ожирения.
Среди основных специалист назвала:
  • сахарный диабет;
  • малоподвижный образ жизни;
  • употребление высококалорийных продуктов.
Эксперт рассказала, что больше всего ожирению подвержены люди старше 40 лет, где доля людей с лишним весом может достигать сорока процентов.
Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что около 60 процентов россиян имеют избыточную массу тела, а 25 процентов вовсе страдают ожирением. Он предупредил, что лишний вес может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
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