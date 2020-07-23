5 весомых причин пить воду 

Тело человека состоит на 60% из воды, и для поддержания оптимального водного баланса необходимо выпивать в зависимости от веса примерно 2 литра воды в день — это 8 стаканов по 250 мл. Ученые и врачи неспроста рекомендуют пить достаточное количество чистой воды, поскольку она не только утоляет жажду, но и обладает целым рядом полезных свойств для здоровья человека. Рассказываем о пяти научно доказанных фактах пользы воды для организма.

Жидкость нужна для поддержания здоровья и красоты лица

Тело человека состоит на 60% из воды, и для поддержания оптимального водного баланса необходимо выпивать в зависимости от веса примерно 2 литра воды в день — это 8 стаканов по 250 мл. Ученые и врачи неспроста рекомендуют пить достаточное количество чистой воды, поскольку она не только утоляет жажду, но и обладает целым рядом полезных свойств для здоровья человека. Рассказываем о пяти научно доказанных фактах пользы воды для организма.

Помогает поддерживать физическую активность

Особенно важно пить много воды людям, которые регулярно занимаются спортом — мышцы «питаются» водой, ведь они состоят из воды на 80%. В среднем, во время часовой тренировки мы теряем 1—1,5 литра воды, поэтому пить воду во время занятия просто необходимо: во-первых, для поддержания нормального водно-солевого баланса, а, во-вторых, для того, чтобы у вас были силы и энергия. Если вам не хочется пить воду во время тренировки, значит вы занимаетесь недостаточно активно.

Замедляет окислительный стресс в организме

Окислительный стресс — это процесс образования свободных радикалов (радикальных атомов кислорода) в нервной ткани, который запускает патологические реакции, необратимо повреждающие клетку и приводящие к запуску генетически запрограммированной гибели нейронов — апоптозу. В организме человека существуют две среды: кислая и щелочная. Кислая среда в организме, в основном, сосредоточена в желудке человека. Но в остальном уровень рН (шкала, по которой измеряется кислотность и щелочность в растворе) организма слабощелочной — pH 6—8 единиц. При закислении организма (что происходит преимущественно за счет неправильного питания), в органах, мышцах и сосудах накапливаются кислотные отходы, которые перекрывают кровоснабжение тканей. Таким образом, жизненно важные минералы практически не усваиваются и быстро выводятся из организма. Это и приводит к гибели нейронов. Восстановить правильный уровень pH помогает щелочная вода, чей pH находится на уровне не менее 7,1 единиц. Щелочная вода — это гидрокарбонатная минералка или вода с лимоном.

Предупреждает возникновение головных болей

Доказано, что обезвоживание является одной из самых частых причин головных болей. Причем обезвоживание не всегда сопровождается жаждой. Исследование ученых из Саудовской Аравии показало, что 40% из 393 участников испытывали головные боли именно из-за обезвоживания организма. А употребление большого количества воды может облегчить, в том числе, течение мигрени. Кроме того, вода способна повышать мозговую активность: улучшать концентрацию внимания и память.

Помогает избавиться от запоров

Вода запускает процесс пищеварения и улучшает перистальтику и скорость опорожнения кишечника. Стоит отметить, что именно минеральная вода, богатая магнием и натрием, справляется с проблемой запоров и оздоравливает ЖКТ.

Уменьшает тяжесть похмелья

Всем известно, что похмелье — это результат интоксикации организма алкоголем. Справиться с похмельем помогает вода — она быстро выводит спирт и продукты распада алкоголя из организма. Алкогольные напитки обладают мочегонным действием и нарушают водно-солевой баланс организма, поэтому при злоупотреблении алкоголем возникает сильное обезвоживание и утро после бурной вечеринки сопровождается «сушняком»: сильной жаждой и сухостью во рту. Минимизировать последствия коктейлей можно следующим образом: выпивайте хотя бы один стакан воды между бокалами с алкоголем и обязательно выпейте побольше воды перед сном. На утро запаситесь бутылками с минеральной водой, чей показатель минерализации более 1000 мг/л. Именно такая концентрация минеральных веществ в воде запустит процесс детоксикации и быстро поставит вас на ноги.