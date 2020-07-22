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Врачи предупредили о последствиях пирсинга 

Мир24 и ещё 1 2 часа назад
Врачи предупредили о последствиях пирсинга
Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев
Пирсинг может стать причиной повреждения нерва, аллергии и даже кариеса. Об этом рассказала заведующая Ивантеевской стоматологической поликлиникой Виктория Катанцева, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на «Подмосковье сегодня».
Медик отметила, что пирсинг — это не просто безобидный прокол, как может показаться на первый взгляд, это открытая рана, которая может воспалиться и инфицироваться.
Особенно опасен прокол на лице. Это может обернуться повреждением лицевого нерва, длительными кровотечениями. Неудачный прокол может вызвать нарушения функций речи, жевания, привести в повреждению корней зубов и к развитию кариеса. Врач не исключает и развитие аллергии.
Ранее британские ученые выяснили, что татуировки плохо влияют на здоровье. По их данным, один человек из пяти, имеющих тату, в течение следующих нескольких лет имеет проблемы с самочувствием. Чаще всего любители экзотических рисунков на теле страдают от зуда, жжения и отеков. Тут медики особенно подчеркивают, что однажды подобные процедуры могут закончиться сепсисом и последующей смертью.
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ЗОЖ , газета "Аргументы недели"
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