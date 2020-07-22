Названы опасные последствия переедания в поезде

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Во время путешествия на поезде не следует есть «за компанию», предупреждает профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

По мнению эксперта, подобные перекусы являются путем к ожирению.

— В крайнем случае, можно съесть фрукт или овощ, а не конфеты, печенье или шоколадки,

— уточнил он в беседе с агентством «Москва».

Врач пояснил, что с собой нужно брать еду, которая не испортится быстро, например, овощи, фрукты, хлеб, твердые сыры, консервы или сырокопченую колбасу. При этом питаться необходимо только при возникновении чувства голода.

Говоря о напитках, рекомендуется пить обыкновенную воду, либо чай без сахара. От сладких напитков лучше полностью отказаться, отмечает Буеверов, поскольку они быстро превращаются в жир.

В пути не стоит потреблять кисломолочные продукты во избежание кишечного расстройства, которое может быть следствием появления бактерий в данной продукции, добавил эксперт.