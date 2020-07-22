Минздрав: на Чукотке высокий уровень алкоголизма 

Регионом с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году стала Чукотка, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава

Под алкоголизмом имеются в виду психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости от алкоголя. На Чукотке зафиксировали 275,9 новых случая диагностики таких расстройств на 100 тысяч населения.

На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случаев). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Меньше всего новых случаев алкоголизма зафиксировали в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7).

В целом за прошлый год в стране общее количество пациентов, впервые вставших на учет с такими проблемами составило 70,9 тысячи человек, что на пять тысяч меньше показателя 2018 года.

Согласно данным Минздрава, за последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по стране снизился в три раза — с 147,4 случая на 100 тысяч населения в 2005 году до 48,3 случая в 2019.