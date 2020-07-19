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Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары 

РИА Новости и ещё 8 13 часов назад
Сомнолог: жара мешает россиянам высыпаться
Фото: Depositphotos
Небывалая жара мешает россиянам высыпаться. Почему так происходит и что с этим делать, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царева.
Повышенные температуры в центральной части России наносят вред здоровью россиян еще и тем, что мешает нормально высыпаться. Слишком теплые ночи не дают людям погрузиться в глубокий сон и нарушают процесс восстановления сил.
Для глубокого сна характерно снижение температуры тела человека, поэтому если вы ложитесь спать уже в проветренную и прохладную комнату, то быстрее в него погрузитесь, объяснила в беседе с радио Sputnik сомнолог Елена Царева.
"Есть два подхода к температуре сна — российский и американский. Американцы считают, что чем холоднее, тем лучше для сна. Они стремятся к 18 градусам. Российский подход менее жесткий. У нас принято считать, что температура должна быть от 21 до 23 градусов. Чем глубже сон, тем ниже температура тела. Соответственно если температура тела выше, то глубокого сна сложнее достичь", — рассказала сомнолог.
Повысить температуру тела и тем самым испортить качества сна может не только погода. Угрозу могут нести даже ваши близкие люди, уверена Елена Царева.
"Порекомендовать могу старинный русский способ проветривания, когда окна закрывают днем и открываются вечером. Еще, наверное, самое простое — не использовать одеяла и перейти на простыни. Еще важно спать отдельно от близких. У всех разная температура тела и отдача тепла. Спать с кем-то в обнимку в жару сложнее", — рассказала сомнолог в интервью радио Sputnik.
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Комментарии 1
ЗОЖ , Елена Царева , ИА Sputnik
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