Что будет с вами, если ежедневно пить льняное масло

Льняное масло — настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем. В нем очень высокое содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6. «Рамблер» расскажет, как правильно пить льняное масло, и какую пользу оно принесет.
При выборе масла важно учитывать его качество — оно должно быть сделано из семени льна-долгунца. Не переживайте, когда почувствуете горькое послевкусие после приема — это абсолютно нормально.
Самый эффективный способ приема — утром натощак. В первую неделю лучше начинать с малых доз — по одной столовой ложке за полчаса до еды. На второй неделе стоит прибавить еще одну чайную ложку перед сном. И уже с третьей смело принимайте по одной столовой ложке с утра.
Что будет с организмом, если ежедневно принимать льняное масло:
- в крови снизится уровень холестерина, благодаря чему практически исчезнет риск появления сердечно-сосудистых заболеваний;
- улучшатся регенерирующие свойства кожи, состояние волос и ногтей;
- уменьшится количество жировых тканей. А, значит, вы станете более склонны к худобе;
- исчезнет риск возникновения сахарного диабета;
- окажет профилактическое действие на появление онкологических заболеваний, снизив риск их возникновения;
- наладится работа ЖКТ. Исчезнут запоры и вздутие живота;
- улучшится работа печени и почек;
- восстановится гормональный фон и наладится месячный цикл;
- улучшится память и уменьшатся проявления болезни Паркинсона и рассеянного склероза.