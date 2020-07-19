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Что будет с организмом, если ежедневно пить льняное масло 

Анастасия Иванова 49 минут назад
Что будет с вами, если ежедневно пить льняное масло
Фото: depositphotos.com
Льняное масло — настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем. В нем очень высокое содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6. «Рамблер» расскажет, как правильно пить льняное масло, и какую пользу оно принесет.
При выборе масла важно учитывать его качество — оно должно быть сделано из семени льна-долгунца. Не переживайте, когда почувствуете горькое послевкусие после приема — это абсолютно нормально.
Самый эффективный способ приема — утром натощак. В первую неделю лучше начинать с малых доз — по одной столовой ложке за полчаса до еды. На второй неделе стоит прибавить еще одну чайную ложку перед сном. И уже с третьей смело принимайте по одной столовой ложке с утра.

Что будет с организмом, если ежедневно принимать льняное масло:

  • в крови снизится уровень холестерина, благодаря чему практически исчезнет риск появления сердечно-сосудистых заболеваний;
  • улучшатся регенерирующие свойства кожи, состояние волос и ногтей;
  • уменьшится количество жировых тканей. А, значит, вы станете более склонны к худобе;
  • исчезнет риск возникновения сахарного диабета;
  • окажет профилактическое действие на появление онкологических заболеваний, снизив риск их возникновения;
  • наладится работа ЖКТ. Исчезнут запоры и вздутие живота;
  • улучшится работа печени и почек;
  • восстановится гормональный фон и наладится месячный цикл;
  • улучшится память и уменьшатся проявления болезни Паркинсона и рассеянного склероза.
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ЗОЖ
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