Что будет с вами, если ежедневно пить льняное масло

Льняное масло — настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем. В нем очень высокое содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6. «Рамблер» расскажет, как правильно пить льняное масло, и какую пользу оно принесет.

При выборе масла важно учитывать его качество — оно должно быть сделано из семени льна-долгунца. Не переживайте, когда почувствуете горькое послевкусие после приема — это абсолютно нормально.

Самый эффективный способ приема — утром натощак. В первую неделю лучше начинать с малых доз — по одной столовой ложке за полчаса до еды. На второй неделе стоит прибавить еще одну чайную ложку перед сном. И уже с третьей смело принимайте по одной столовой ложке с утра.