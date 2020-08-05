Раскрыт способ облегчить эпидемический сезон в РФ

Новый эпидемический сезон гриппа и ОРВИ пройдет легче, если россияне не будут пренебрегать вакцинацией. Об этом ТАСС заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

По его словам, чтобы облегчить предстоящий эпидсезон, россияне должны быть сознательными в отношении прививок.

«Все зависит от того, как будет проведена вакцинальная кампания»,

— предрек ученый.

Ответственный подход к вакцинации поможет защититься от обновленных штаммов вируса гриппа типов А и В, циркуляция которых предполагается в осенне-зимний период. В случае вакцинации циркуляция новых штаммов не приведет к серьезным последствиям.

«Если не сделаем, то чревато тем, что старые прививки, которые мы делали в предыдущие годы, не будут нас защищать от новых антигенных вариантов штаммов гриппа, поэтому мы заболеем»,

— предупредил Гинцбург.

Он призвал делать прививку от гриппа каждый сезон.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в Россию придут четыре особенных штамма вируса гриппа типов А и В. ВОЗ рекомендовала квадривалентные вакцины с содержанием вирусов, подобных H1N1, H3N2, B/Victoria lineage и B/Yamagata lineage для сезона 2020-2021 годов в Северном полушарии.

В конце июля в ведомстве предрекли «принципиально новый» эпидемический сезон, который будет отличаться от предыдущих циркуляцией различных вирусов. В 2020-м в Россию придут вирусы гриппа, от которых граждане не прививались в предыдущие годы, что в свою очередь говорит о необходимости иммунизации как минимум 60 процентов населения.