Вокруг газированной воды ходит множество легенд и мифов. Один из самых популярных: способна ли газировка навредить здоровью? Ответ на этот вопрос — в материале "Рамблера".

Одни люди убеждены: газированная вода негативно сказывается на человеческом организме. Прежде всего напиток противопоказан людям, страдающим от заболеваний желудка и кишечника, поскольку углекислота раздражает слизистую оболочку. Более того, многие уверены в том, что даже у здоровых людей газированная вода может спровоцировать развитие гастрита.

Вместе с тем другие люди утверждают, что газировка не только безопасна, но и полезна. В доказательство своих слов они приводят исследование, в ходе которого людей с диспепсией попросили в течение 15 дней пить одну лишь воду. Одна группа пила газированный напиток, другая негазированный. В результате выяснилось, что у подопытных, выпивавших газированную воду, состояние улучшилось. У контрольной группы оно осталось без изменений.

Так где же истина?

Как оказалось, единственный минус газированный воды состоит в том, что углекислый газ способен усугубить проявление синдрома раздраженного кишечника, если он уже есть. Кроме того, пузырьки могут поспособствовать раздражению слизистой желудка, но это неопасно, ведь язвенная болезнь развивается под воздействием совсем других факторов.

А вот ставить газированную воду в один ряд с лимонадами — бессмысленно. Последние за счет углеводов развивают ожирение и кариес. Но простая газированная вода без различных добавок не способна нанести подобный урон здоровью.